Actualidade

A maior operadora de telecomunicações móveis russa acordou hoje com as autoridades norte-americanas o pagamento de cerca de 752 milhões de euros para encerrar uma investigação ao pagamento de subornos pela MTS no Uzbequistão.

O acordo com o Departamento de Justiça norte-americano e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) "marca o fim da investigação sobre a aquisição e as operações da antiga filial do grupo no Uzbequistão, entre 2004 e meados de 2012", indicou a MTS, em comunicado.

O grupo russo não especificou os factos, mas junta-se a uma lista crescente de grupos de telecomunicações acusados pelos Estados Unidos de corrupção nesta antiga república soviética da Ásia Central.