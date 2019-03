Actualidade

A saída do Museu Nacional da Música (MNM) de Lisboa para o Palácio Nacional de Mafra é justificada pelo Governo "na lógica da descentralização", mas criticada por investigadores, músicos e por um ex-titular da pasta da Cultura.

José Sasportes, ministro da Cultura em 2000/2001 e ex-presidente da Comissão Nacional da UNESCO, fala em "catástrofe", enquanto o pianista Artur Pizarro considera Mafra o "pior local geográfico", onde "não há instrumento que resista", mesmo com "muito ar condicionado e muito desumidificador". A diretora do Conservatório Nacional de Música de Lisboa e os herdeiros de Michel'Angelo Lambertini, impulsionador da criação de um museu de instrumentos no início do século XX, juntam-se às críticas.

O Ministério da Cultura, contactado pela agência Lusa, justifica a instalação em Mafra "na lógica da promoção da descentralização e do reforço da coesão territorial que este Governo tem procurado prosseguir".