Actualidade

A historiadora Ana Paula Tudela defende que o Museu Nacional da Música (MNM) "vai para Mafra como anexo de uma superestrutura", naquilo que entende como o prolongamento de um "exílio".

"O exílio do Museu Instrumental do Conservatório, hoje designado Museu Nacional da Música, parece não ter fim", disse à Lusa a historiadora, que comissariou duas exposições no MNM e é autora de textos científicos sobre a instituição.

"Exilado é o termo certo, porque não reconhecem [ao museu] o direito de ter casa própria no seu local de origem", Lisboa, diz Ana Paula Tudela que, em 2010, foi uma das coordenadoras da exposição "Tempos e Contratempos. Expectativas e Realidade na Criação de um Museu Instrumental durante a 1.ª República".