Actualidade

Um milhar de advogados manifesta-se hoje diante da sede do Conselho Constitucional em Argel exigindo a anulação da candidatura do presidente Abdelaziz Bouteflika, 82 anos, a um quinto mandato, constatou um repórter fotográfico da agência France-Presse.

Os manifestantes marcharam durante cerca de 1,5 quilómetros e conseguiram atravessar, apenas com alguns empurrões, vários cordões policiais para chegar junto do conselho, que analisa desde 04 de março 21 candidaturas às presidenciais de 18 de abril, entre as quais a de Bouteflika.

"Pedimos ao Conselho Constitucional para assumir as suas responsabilidades", disse à AFP Ahmed Dahim, membro do Conselho da Ordem dos Advogados de Argel, enquanto os seus colegas gritavam "Não ao 5.º mandato".