Violência doméstica

O primeiro-ministro, António Costa, vários membros do Governo e funcionários da Presidência do Conselho de Ministros cumpriram hoje um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de violência doméstica.

A iniciativa, que decorreu à porta do edifício da Presidência do Conselho de Ministros, na Rua Professor Gomes Teixeira, em Lisboa, visou assinalar o dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica.

Alguns dos ministros presentes usaram gravata preta e as ministras, entre as quais a ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva, que propôs a criação do dia de luto nacional, usavam também peças de roupa daquela cor.