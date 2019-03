Actualidade

O Tribunal Judicial de Ponta Delgada, nos Açores, voltou hoje a adiar o início do julgamento de uma advogada acusada de um crime de abuso de confiança, praticado no exercício da sua profissão.

Num comunicado de imprensa enviado à Lusa, a Comarca dos Açores explica que a audiência de julgamento da advogada "acusada da prática de um crime de abuso de confiança praticado no exercício da sua profissão não poderá realizar-se neste dia", porque a arguida, "no uso de prerrogativa legal", deu entrada na quarta-feira com um pedido de "recusa de juiz".

Também na quarta-feira "a sua defensora (constituída/nomeada) renunciou ao mandato", acrescenta a mesma nota assinada pelo juiz presidente da Comarca dos Açores, José Moreira das Neves.