Moçambique/Dívidas Ocultas

As autoridades de Moçambique detiveram hoje a mulher do ex-diretor do Serviço de Informação e Segurança do Estado (SISE) no âmbito da investigação às dívidas ocultas do Estado, anunciaram hoje fontes ligadas ao processo.

Ângela Leão, esposa de Gregório Leão, que está em prisão preventiva desde meados de fevereiro, foi detida na manhã de hoje, após uma acareação promovida pela Procuradoria-geral moçambicana com Fabião Mabunda, outro arguido no processo e que foi detido na tarde de quarta-feira.

De acordo com fontes citadas em diferentes órgãos de informação moçambicanos, as autoridades suspeitam que Fabião Mabunda tenha intermediado, através da sua empresa de construção civil, transações financeiras fraudulentas no interesse de Ângela Leão.