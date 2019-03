Actualidade

O novo filme do realizador português Tiago Guedes, "Tristeza e Alegria na Vida das Girafas", terá estreia mundial no sábado no Festival de Guadalajara, no México, onde estará em competição, foi hoje anunciado.

"'Tristeza e Alegria na Vida das Girafas', o mais recente filme de Tiago Guedes, estreia mundialmente no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, no México, na Competição Internacional de Longas Metragens. A estreia está marcada para o dia 08 de março e contará com a presença do realizador, da atriz principal Maria Abreu, e do produtor Frederico Serra", refere a Portugal Film, agência de promoção do cinema nacional, num comunicado hoje divulgado.

O filme é uma adaptação ao cinema de uma peça de teatro de Tiago Rodrigues, apresentada pela primeira vez na Culturgest, em Lisboa, em 2011, numa produção da companhia Mundo Perfeito.