Actualidade

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) vai ser a entidade homenageada no evento "Terra Justa", em Fafe, que este ano decorrerá de 03 a 06 de abril, avançou hoje à Lusa a organização.

"No ano em que celebra o seu centenário, a OIT é a instituição escolhida para ser homenageada no 'Terra Justa', pelo papel que esta agência internacional tem tido na promoção do trabalho em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas", indicou a fonte.

Segundo aquela informação, o "Terra Justa - Encontro Internacional de Causas e Valores da Humanidade" vai ter este ano como temas centrais o trabalho, a liberdade e a saúde.