Actualidade

Nove filmes portugueses ou de coprodução portuguesa estão em competição na 34.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (FICG), que se inicia na sexta-feira naquela cidade no México, e tem um português entre os jurados.

Pelo prémio de Longa-metragem Ibero-Americana de Ficção competem "O Grande Circo Místico", uma coprodução entre Brasil, Portugal e França, do brasileiro Cacá Diegues, rodado em Portugal e com elenco nacional, e "Tristeza e Alegria na Vida das Girafas", de Tiago Guedes, que terá estreia mundial no festival e é uma adaptação do cinema da peça de teatro homónima de Tiago Rodrigues, de acordo com informação disponível no site do FICG.

Na lista de filmes da competição de Curta-Metragem Ibero-Americana estão "3 anos depois", de Marco Amaral, que esteve na competição do Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, em agosto do ano passado, "Letters from chilhood", de José Magro, exibido em agosto no Festival Internacional de Curtas-metragens de São Paulo - Curta Kinoforum, e "Tomorrow Island", da franco-argentina Gwenn Joyaux, uma coprodução entre Portugal, Reino Unido e Escócia.