Montepio

O ministro das Finanças disse hoje que o Governo fará todos os esforços para esclarecer o quadro legal sobre quem avalia a idoneidade do presidente da mutualista Montepio, multado em 1,5 milhões de euros pelo Banco de Portugal.

Em conferência no final do Conselho de Ministros, sobre a avaliação da idoneidade de Tomás Correia, Centeno considerou que "o quadro legal é para o Governo bastante claro", acrescentando contudo que, "por vezes, o que é claro para [uns] pode não ser para outros", pelo que o executivo admite clarificar a lei.

"Estamos empenhados em que o quadro legal que existe seja cumprido e faremos, em cooperação com todas as entidades nele envolvidas, todos os esforços para que assim venha a ser e as clarificações que sejam necessários serão produzidas. Mas quero afirmar que nenhuma dessas alterações será a alteração do quadro legal já definido", acrescentou.