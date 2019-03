Guiné-Bissau/Eleições

A embaixadora da Guiné-Bissau em França, Filomena Mascarenhas Tipote, afirmou hoje à Lusa que as dificuldades no recenseamento para as eleições legislativas de domingo tornaram o processo no "pior" jamais visto no país, posição partilhada pela comunidade guineense.

"Eu acho que na história do multipartidarismo do país [desde 1994], este foi o pior recenseamento jamais visto. Em todos os sentidos, não só na diáspora, mas também dentro da própria Guiné-Bissau", afirmou Filomena Mascarenhas Tipote, apontando que não falhou apenas a organização do processo de recenseamento, mas também a forma como foi coordenado a partir de Bissau.

Para a embaixadora em Paris, o sinal que mais óbvio de que algo não correu bem prende-se com o total de guineenses recenseados em França, que passou dos mais de 4.000 guineenses nas últimas eleições, para apenas 800 nomes nas listas oficiais para a votação de domingo.