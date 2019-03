Novo Banco

O primeiro-ministro reiterou hoje que um inquérito parlamentar poderia satisfazer "a curiosidade" do Presidente da República e a sua sobre o que se passou após a resolução do BES, dizendo que gostaria de conhecer as "auditorias internas" do regulador.

"Se há curiosidade e interesse em saber como foi feita a resolução, como o Banco de Portugal geriu o banco após a resolução, como o doutor Sérgio Monteiro geriu a primeira tentativa de venda, pela nossa parte estamos totalmente disponíveis para uma comissão de inquérito", afirmou António Costa, no debate quinzenal.

Em resposta ao PSD, o primeiro-ministro salientou que, "ao contrário do Governo", a Assembleia da República pode "apurar aquilo que suscita curiosidade ao Presidente da República, suscita curiosidade a muitos portugueses".