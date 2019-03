Actualidade

O aluimento da berma e de parte da faixa de rodagem da Estrada Municipal 524, em Paredes de Coura, obrigou hoje o Serviço Municipal de Proteção Civil a cortar o trânsito naquela via até à conclusão da sua reparação.

Segundo fonte autárquica contactada pela agência Lusa a propósito do aviso hoje emitido por aquela autarquia do Alto Minho, o "aluimento provocou uma cratera com dois metros e meio de largura e dois de profundidade".

O incidente vai obrigar a uma intervenção "mais abrangente, que deverá iniciar-se nos próximos dias".