Três anos a acompanhar a vida de uma mulher transexual resultou numa peça de teatro que pretende questionar o que é ser homem ou mulher, sensibilizando para a realidade destas pessoas e mostrando que há muitas formas de ser humano.

A peça estreia-se a 08 de março, Dia Internacional da Mulher, no teatro Balcão Cristal, no Funchal, numa criação da companhia Feiticeiro do Norte, a partir de um texto da jornalista Ana Cristina Pereira.

Chama-se "Agora é diferente" e dá a conhecer a história de três mulheres trans, com percursos e realidades distintas e diferentes formas de encarar a sua identidade ou o conflito entre o corpo com que nascem e aquele com o qual se identificam.