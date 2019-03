Actualidade

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) abriu um inquérito para averiguar as circunstâncias em que ocorreu hoje o segundo acidente em menos de um mês nas minas de Aljustrel e que provocou um morto.

Em declarações à agência Lusa, o diretor da Unidade Local do Litoral e Baixo Alentejo da ACT, Carlos Graça, disse que o organismo, logo após ter sido alertado para o acidente, enviou uma equipa de inspetores para o local para desenvolver as averiguações necessárias e elaborar o inquérito.

"A ACT desencadeou de imediato as averiguações tendentes à elaboração do inquérito de acidente de trabalho", disse, explicando que a informação relativa ao caso "fica em segredo de justiça" e não podem ser reveladas mais informações por se tratar de um acidente de trabalho com uma vítima mortal.