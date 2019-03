Actualidade

Astrónomos estimam, com base em novos dados, que a Via Láctea tem uma massa equivalente a cerca de 1,5 mil biliões de vezes a do Sol, divulgou hoje a Agência Espacial Europeia (ESA).

O número astronómico que desafia a imaginação foi calculado a partir de dados da missão europeia Gaia e de observações do telescópio espacial Hubble, operado pela ESA e pela agência espacial norte-americana NASA.

Estimativas anteriores davam conta de que a Via Láctea teria entre 500 mil milhões e três mil biliões de massas solares.