Actualidade

A praça de toiros de Almeirim sofreu uma profunda requalificação, na ordem dos 800.000 euros, que permitiu a criação de 16 lojas e a sua transformação num espaço, agora designado por Arena de Almeirim, para acolher espetáculos e eventos.

A apresentação da Arena de Almeirim, que será inaugurado em 01 de maio, aconteceu hoje ao final da tarde no auditório da sede da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim (SCMA), proprietária do espaço, na presença do provedor José Lobo Vasconcelos, de Rui Bento, assessor para a realização de espetáculos tauromáquicos, e dos cavaleiros tauromáquicos que participarão na corrida inaugural.

Pedro Sousa e Silva, mesário da SCMA com o pelouro da Arena de Almeirim, disse à Lusa que a mudança mais significativa consistiu na criação de 16 espaços comerciais, todos eles já arrendados, que obedecem a uma tipologia previamente definida, no sentido de que constituam "um selo local", com venda de artigos e produtos representativos do concelho - de gastronomia, agrícolas, vinho, artesanato.