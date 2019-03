Novo Banco

O PS vai chamar ao parlamento o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, para falar sobre o processo de resolução do Novo Banco, disse hoje o vice-presidente da bancada parlamentar do partido, João Paulo Correia.

"O problema foi a péssima resolução que foi feita em agosto de 2014, e esta má resolução tem um pai e uma mãe. O pai é o atual governador do Banco de Portugal, a mãe o anterior governo, o anterior primeiro-ministro, a anterior ministra das Finanças. E por isso o Partido Socialista apresentará um requerimento para chamar também aqui o senhor governador do Banco de Portugal para dar explicações", disse João Paulo Correia.

O deputado do PS disse ainda que o governador do Banco de Portugal teve de recapitalizar o Novo Banco em 2015 porque a venda do banco falhou em agosto de 2015, cuja explicação, para João Paulo Correia, está na "chegada das eleições legislativas" daquele ano e também na atuação do anterior Governo.