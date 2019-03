Inquérito/Energia

O ex-ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral acusou hoje o deputado do CDS-PP Hélder Amaral de servir "o interesse das grandes empresas" ao atacar a credibilidade dos estudos realizados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Em audição na comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade, questionado sobre o estudo da ERSE que detetou sobrecompensações de 510 milhões de euros nos contratos CMEC (Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual), Caldeira Cabral considerou que "essa tentativa de diminuir a entidade reguladora serve apenas o interesse das grandes empresas que querem dar a entender que estão a ser vítimas de uma entidade reguladora muito atuante".

O deputado Hélder Amaral tinha questionado a credibilidade que dá pessoas que vêm do gabinete do secretário de Estado da Energia puderem fazer estudo independente e rigoroso, depois de na véspera terem sido questionadas as relações da atual presidente da ERSE, Cristina Portugal, e da vogal do Conselho de Administração da ERSE Mariana Oliveira ao PS e ao gabinete de Jorge Seguro Sanches, respetivamente.