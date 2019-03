Actualidade

A concessionária das minas de Aljustrel (Beja) abriu um inquérito para determinar as causas do acidente ocorrido hoje no complexo mineiro e que provocou a morte de um trabalhador de uma empresa subcontratada.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a Almina - Minas do Alentejo referiu que "deu início ao inquérito de investigação para determinação das causas" do acidente.

Segundo a Almina, a vítima trabalhava na empresa Biniter - Aluguer de Máquinas Terraplanagens e o acidente ocorreu "quando operava um trator com tanque de água, à superfície, junto à Instalação de Resíduos 'BE-BAC'" das minas de Aljustrel, no distrito de Beja.