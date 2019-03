Novo Banco

O ministro das Finanças disse hoje que as perdas com o Novo Banco não se devem à venda, mas à "parte má" que foi deixada no banco na resolução do BES, que, como o azeite, vem agora ao de acima.

Mário Centeno está a ser ouvido pelos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças sobre o Novo Banco, que na semana passada pediu mais 1.149 milhões de euros ao Fundo de Resolução para se recapitalizar, tendo o deputado do PSD Duarte Pacheco considerado que o Governo não pode ter sido surpreendido por estes montantes de perdas, uma vez que foi este executivo que aceitou a venda ao fundo Lone Star e a criação de um mecanismo de compensação para perdas, até 3.890 milhões de euros, questionando o ministro quanto irá custar no total o Novo Banco.

"Se nada tem a esconder, aceite que a auditoria seja a tudo o que tem acontecido. A verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima", disse o social-democrata.