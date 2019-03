Inquérito/Energia

O ex-ministro da Economia Caldeira Cabral afirmou hoje que não há sinais que o Governo esteja a mudar a política energética, considerando que as "grandes inflexões na política energética" ocorreram entre Álvaro Santos Pereira e Moreira da Silva.

"Não há qualquer sinal de não estar a seguir a política. Se quiser encontrar grandes inflexões na história da política da energética vá ao governo anterior [de Passo Coelho] e compare a política de Álvaro Santos Pereira com a de Moreira da Silva", afirmou Manuel Caldeira Cabral, depois do deputado do CDS-PP Hélder Amaral ter mencionado alterações nas opções para o setor desde que foi assumido por Matos Fernandes em outubro de 2018.

Em audição na comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade, o ex-ministro da Economia considerou que não tem indicação que "não esteja a seguir, em grande medida, a mesma política", realçando que "é óbvio que não [...] vai fazer tudo da mesma maneira".