Actualidade

O ex-vice-Presidente dos Estados Unidos Al Gore defendeu hoje que combater as alterações climáticas é "escolher o que está certo", desafiando todos a assumirem que o futuro da humanidade depende da "coragem" para preservar o clima "agora".

"O fim do 'apartheid', da discriminação, do racismo - todos estes grandes movimentos enfrentaram vários nãos até alguém dizer que se trata de uma escolha entre o certo e o errado. [Em relação ao clima] Temos de escolher o que está certo. Temos de reconhecer que a verdade do futuro que vai ser enfrentado pelos nossos filhos e netos depende do que tivermos agora a coragem de fazer. Queremos deixar a Terra como um caixote do lixo ou ouvir os cientistas e fazer algo?", questionou, aos gritos, o também Prémio Nobel, no Porto, no encerramento da Climate Change Leadership.

Durante as cerca de duas horas de conferência, Al Gore admitiu estar "furioso" algumas vezes, alertando que as pessoas "precisam de ouvir a verdade" e "podem mudar", perante "a resposta patética dos governos" ao problema.