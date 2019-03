Actualidade

O Tribunal da Relação confirmou a decisão da providência cautelar interposta pelo Belenenses, pelo que a SAD não poderá usar o emblema, o hino e o lema do clube, revelou hoje o presidente da sociedade anónima dos 'azuis'.

"É uma decisão provisória e em breve irá dar início a ação principal, à qual caberá recurso, pelo que este assunto vai arrastar-se por muito tempo. Apesar de ser uma decisão injusta, vamos cumpri-la e já estamos a falar com o nosso fornecedor de equipamentos. Com toda a certeza já jogaremos frente ao Benfica, na segunda-feira, sem a cruz de Cristo nas camisolas", disse Rui Pedro Soares, em conferência de imprensa.

Esta decisão do Tribunal da Relação incide, segundo o presidente da SAD dos 'azuis', apenas sobre as questões particulares relacionadas com a decisão decorrente da providência cautelar interposta pelo clube junto do Tribunal de Propriedade Intelectual e agora dar-se-á início à ação principal em primeira instância, interposta pela SAD, cuja decisão será objeto de recurso para o Tribunal da Relação.