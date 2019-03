Actualidade

O governo britânico anunciou na quinta-feira que vai conceder proteção diplomática a Nazanin Zaghari-Ratcliffe, uma iraniana britânica presa em Teerão desde abril de 2016, considerando que as condições da sua detenção não estão de acordo com o "direito internacional".

"A concessão de proteção diplomática no caso de Nazanin significa que o governo britânico reconhece formalmente que o seu tratamento não cumpre as obrigações do Irão à luz o direito internacional e eleva-o ao nível de uma disputa formal entre Estados", anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico num comunicado.

"Não tomei esta decisão com ligeireza", declarou Jeremy Hunt, o chefe da diplomacia britânica, citado no comunicado.