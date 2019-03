Actualidade

O antigo advogado pessoal de Donald Trump, Michael Cohen, reclamou em tribunal o pagamento pela Trump Organization de 1,9 milhões de dólares (1,7 milhões de euros).

Na fundamentação da sua ação, entregue na quinta-feira no tribunal estadual de Nova Iorque, Cohen acusou a Trump Organization de ter interrompido os pagamentos das suas despesas judiciais.

Esta suspensão ocorreu depois de Cohen ter começado a cooperar com os procuradores federais nas investigações destes aos negócios de Trump com os russos e com as tentativas do presidente norte-americano de silenciar mulheres que tinham histórias comprometedoras sobre a sua vida pessoal.