Actualidade

A circulação na A1 foi cortada ao quilómetro 138,5, no sentido sul-norte, após o despiste de um pesado de mercadorias, na zona de Oliveira do Bairro, em Aveiro, disse hoje à Lusa fonte da GNR.

A mesma fonte avançou que a reabertura daquele troço da A1 ainda "vai demorar", devido à presença de operacionais no local do acidente, que ocorreu pelas 22:50 de quinta-feira.

Na sequência do despiste, no quilómetro 226, "o veículo ficou tombado na via", indicou.