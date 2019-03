Actualidade

A petrolífera timorense está a ultimar a concretização da compra das participações da ConocoPhillips e da Shell no consórcio do Greater Sunrise, num investimento sem precedentes no país, disse o responsável da Timor Gap.

"É um investimento muito significativo para Timor-Leste, mas para a Timor Gap em particular. Representará um dos maiores investimentos que fará nas suas operações e num projeto de nível e dimensão mundial", disse à Lusa Francisco Monteiro, presidente e diretor executivo da petrolífera timorense Timor Gap.