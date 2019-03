Actualidade

As autoridades colombianas abateram, na quinta-feira, o líder de um grupo dissidente da antiga guerrilha das Forças Armadas Revolucionáridas da Colômbia (FARC), numa operação realizada no sul do país em que foram detidas sete pessoas.

Em comunicado, o exército disse ter abatido José Nencer Salgado Aragón, conhecido como "Chamo", numa operação realizada em Caquetá, uma das províncias mais afetadas pelo conflito entre as tropas colombianas e os guerrilheiros das ex-FARC.

De acordo com as autoridades, "Chamo", que se juntou às ex-FARC em 1988, passou a liderar o grupo dissidente conhecido como "Estrutura 62", depois da morte do irmão, Edgar Salgado, em fevereiro, numa zona rural de Caquetá.