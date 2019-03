Actualidade

Um jornal oficial do Partido Comunista Chinês (PCC) sugeriu hoje que a Aliança Transatlântica é obsoleta no século XXI e defendeu que a Europa "tem mais a ganhar na interação com a China".

Em editorial, o Global Times lembra que os laços tradicionais de Defesa com os EUA se formaram durante a Guerra Fria, "mas não se conformam às exigências da Europa e do mundo de hoje".

"A Europa ganhará mais em interagir com a China e encontrará o seu lugar no século XXI", afirma o jornal em inglês do grupo do Diário do Povo, o órgão central do PCC.