Actualidade

O trânsito na A1 está a ser desviado no sentido sul-norte no nó da Mealhada por causa do despiste que na quinta-feira obrigou ao corte da via em Oliveira do Bairro, disse fonte da GNR.

A mesma fonte explicou que os automobilistas, depois de saírem no nó da Mealhada para a Estrada Nacional (EN) 1, podem voltar a entrar na A1 em Albergaria.

O trânsito na A1 foi cortado pelas 22:05 de quinta-feira, no sentido sul-norte, na sequência de um despiste de um veículo pesado de mercadorias na zona de Oliveira do Bairro, Aveiro.