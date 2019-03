Actualidade

O resultado líquido da NOS subiu 15,8% no ano passado, face ao período homólogo de 2017, para 141,4 milhões de euros, anunciou hoje a operadora de telecomunicações.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS refere que a operadora registou no ano passado "um sólido crescimento no número de serviços, reforçando a sua posição competitiva no mercado".

No ano passado, o lucro subiu 15,8%, em termos homólogos, para 141,4 milhões de euros e as receitas de exploração avançaram 1,1% para 1.576 milhões de euros, com as receitas de telecomunicações a crescerem 1,5% para 1.505 milhões de euros, "impulsionadas pelo crescimento de 2,1% do número de serviços", refere a empresa.