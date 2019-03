Actualidade

Os Serviços de Saúde de Macau anunciaram hoje estarem a estudar a possibilidade de aumentar a idade mínima do consumo de álcool para os 18 anos, a mesma que em Portugal e na grande maioria dos países.

A idade mínima, que neste momento é 16 anos, "em princípio" vai subir para os 18, tal "como na maioria dos países" que estabelecem a idade mínima quando uma pessoa atinge a maioridade, afirmou o chefe de Prevenção e Controlo de Doenças dos Serviços de Saúde de Macau (SSM), Lam Chong, durante uma conferência de imprensa no Hospital São Januário.

A Comissão de Prevenção e Controlo das Doenças Crónicas está também a estudar a possibilidade do aumento dos impostos sobre o álcool e do valor das multas aos estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas aos menores, medidas essas que ainda vão ser estudadas juntamente com o setor da restauração.