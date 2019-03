Actualidade

A economia do Japão, a terceira maior do mundo, cresceu a um ritmo anual de 1,9%, entre outubro e dezembro do ano passado, indicam dados oficiais hoje divulgados.

A economia nipónica recuperou assim de uma contração de 2,4% registada no trimestre anterior, entre julho e setembro, período em que foi afetada por desastres naturais.

Os números revistos e agora divulgados pelo Ministério das Finanças japonês mostraram também uma melhoria em relação às estimativas, que apontavam um crescimento de 1,4% no último trimestre de 2018.