Guiné-Bissau/ Eleições

O coordenador do Movimento para a Alternância Democrática (Madem), Braima Camará, disse hoje acreditar que o partido vai ter maioria absoluta nas eleições legislativas de domingo na Guiné-Bissau.

Criado a partir de uma divisão no Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau (PAIGC), o Madem é uma formação nova criada por dirigentes que estão há muito na política e, por isso, Braima Camará colocou a fasquia elevada.

"Deus quer, o homem sonha, as obras nascem. As obras no domingo vão nascer. Nós esperamos, estamos absolutamente convencidos, com toda a humildade, de que estão criadas todas as condições para uma maioria absoluta", afirmou, em entrevista à Lusa, Braima Camará, à margem de uma ação de campanha em Bafatá, no centro-leste do país, de onde é natural.