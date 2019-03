Actualidade

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou hoje que o Governo "tem uma vontade séria de negociar" com os enfermeiros e, por isso, espera que a nova greve anunciada para abril não aconteça.

"Aquilo que foi referido foi uma intenção que estava associada à circunstância de o Governo não demonstrar uma vontade séria de negociar, como o Governo tem uma vontade séria de negociar, espero que a greve não aconteça", afirmou, durante uma deslocação a Vinhais, no distrito de Bragança.

Questionada pelos jornalistas sobre os novos protestos anunciados pelos enfermeiros, no momento em que decorrem negociações entre as estruturas representativas da classe e o Governo, a ministra reiterou que "se a condição da greve é uma vontade séria da parte do Governo, os portugueses já perceberam que o Governo tem uma vontade séria, não pode é fazer aquilo que está para além das suas possibilidades".