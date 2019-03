Actualidade

Os EUA estão a pressionar os aliados a pagar mais pela presença de tropas norte-americanas nos seus territórios e iniciou hoje o plano de reforço financeiro, num acordo com Seul, noticiam as agências internacionais.

A Coreia do Sul e os EUA assinaram hoje um acordo que determina um aumento do preço que os coreanos pagam pela presença dos 28.500 soldados norte-americanos no país, ao mesmo tempo que refaz os planos de cooperação militar.

O acordo entre os dois países apenas foi conseguido após duras negociações e insere-se na estratégia "Cost Plus 50", que os EUA começaram a colocar em prática e que pressupõe que os aliados que quiserem manter a presença militar norte-americana nos seus países terão de pagar pelo menos mais 50% do que pagam agora, e, em alguns casos, até cinco a seis vezes mais do que o valor atual.