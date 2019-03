Actualidade

O treinador do Sporting de Braga disse hoje "perceber a envolvência" do 'clássico' minhoto com o Vitória de Guimarães, da 25.ª jornada da I Liga de futebol, mas frisou que o "equilíbrio emocional tem que ser o mesmo".

Os bracarenses recebem os vimaranenses no sábado, mas Abel Ferreira recusou que o jogo signifique mais pressão para a equipa: "A pressão é a que colocamos em todos os jogos esta época, [porque] jogamos para vencer contra quem for e onde for. A nossa confiança é a certeza do que temos que fazer", disse na antevisão da partida.

Abel Ferreira disse entender que o jogo com os rivais de Guimarães é "especial para os adeptos", mas para o Sporting de Braga "é mais um jogo, mais três pontos".