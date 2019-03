Incêndios

Entre 70 a 80% das árvores plantadas para reflorestar as áreas ardidas nas matas nacionais do litoral morreram, anunciou hoje o presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Na Mata Nacional de Leiria, onde foi apresentado o Plano de Investimentos Matas Públicas do Centro e Litoral, que será aplicado até 2022, Rogério Rodrigues revelou a necessidade "de fazer retanchas [substituições] em cerca de 70 a 80% das áreas":

"De 2018 para 2019 tivemos grandes taxas de mortalidade", disse, apontando "um ano muito seco" e "picos de 45 a 47 graus centígrados no verão" como fatores que aumentaram a dificuldade de "pequenas plantas viverem".