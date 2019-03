Actualidade

A presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE), Lúcia Leite, considerou hoje que "não faz sentido" tomar decisões sobre formas de luta enquanto decorre o processo negocial da carreira de enfermagem com o Governo.

Lúcia Leite falava à agência Lusa no final de uma reunião com o Governo em que, segundo a dirigente sindical, foi "exclusivamente para fazer a assinatura do protocolo" negocial com os representantes dos Ministério da Saúde e das Finanças.

O Governo e os sindicatos de enfermeiros voltaram a reunir-se na quinta-feira, tendo as primeiras reuniões ocorrido com a Federação dos Sindicatos de Enfermeiros (FENSE) e o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), para tentar chegar a um acordo sobre reivindicações da classe que já levaram a greves que resultaram numa requisição civil.