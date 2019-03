Actualidade

A Assembleia da República aprovou hoje na generalidade, sem votos contra, uma proposta de lei do Governo que adota medidas de combate às práticas de planeamento fiscal agressivo, fenómeno conhecido por elisão fiscal.

O diploma mereceu a abstenção do CDS/PP e os votos favoráveis do PS, PSD, BE, PCP, PAN e do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira.

Em causa está uma proposta que transpõe para a legislação nacional normas que visam desencorajar a utilização de práticas fiscais abusivas por parte de empresas. O diploma contempla, assim, alterações ao nível da limitação da dedutibilidade de gastos de financiamento (ajustando a definição deste conceito) e da cláusula geral antiabuso, direcionando-a para os beneficiários efetivos do rendimento.