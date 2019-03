Moçambique/Dívidas Ocultas

Os títulos de dívida soberana de Moçambique emitidos na sequência da reestruturação da dívida corporativa da Ematum perderam 6,9% do valor desde janeiro, contrastando com a média de 3,3% ganha pelos títulos dos mercados emergentes.

De acordo com a agência financeira Bloomberg, os títulos de dívida soberana de Moçambique MOZAM2023, emitidos em 2016 e que entraram em incumprimento financeiro em 2017, perderam 6,9% do valor desde janeiro, colocando este 'papel' no último lugar da lista de 70 países contemplados no Índice Bloomberg Barclays dos Títulos de Dívida dos Mercados Emergentes.

Depois de ter terminado o ano passado como um dos principais recuperadores de terreno no que diz respeito à valorização, motivada pela perspetiva de um acordo com os credores, anunciado em 05 de novembro, este ano o percurso está a ser o inverso.