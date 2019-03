Actualidade

O avançado holandês Bas Dost ficou hoje de fora, por precaução, dos convocados do Sporting para o jogo com o Boavista, da 25.ª jornada da I Liga de futebol, em contraponto com Coates, que regressou aos eleitos.

Bas Dost sofreu um pequeno traumatismo no joelho direito durante o treino realizado hoje de manhã pela equipa do Sporting e vai falhar o encontro de sábado, no Estádio do Bessa, por precaução, disse à Lusa fonte do clube lisboeta.

Na conferência de imprensa de antevisão ao desafio, o treinador Marcel Keizer comentou o momento negativo do ponta de lança holandês, mas não revelou que o segundo marcador da equipa no campeonato, com 14 golos, tinha sofrido uma pequena lesão.