Actualidade

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros vai apresentar participações à Organização Internacional do Trabalho e ao Conselho da Europa por violação do direito à greve, disse hoje à agência Lusa o advogado Garcia Pereira.

O advogado está hoje a participar "enquanto cidadão" na marcha branca pela enfermagem que junta milhares de pessoas em Lisboa.

Segundo o advogado, estão a ser ultimadas participações a nível internacional que deverão ser entregues junto da Organização Internacional do Trabalho e ao Conselho da Europa por "violação do direito à greve e do direito à atividade sindical".