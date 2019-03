Actualidade

A obra de requalificação do antigo Liceu Camões, em Lisboa, foi adjudicada, revelou hoje à Lusa o ministro da Educação, recordando que as obras vão rondar os 15 milhões de euros, depois de dois concursos sem concorrentes.

"Este Governo comprometeu-se com a requalificação da Escola Camões e é muito importante poder dizer que foi oficialmente adjudicada a empreitada de requalificação do antigo Liceu Camões com um valor que ronda os 15 milhões de euros", afirmou Tiago Brandão Rodrigues, assegurando que a "obra se iniciará em breve".

Para o governante, a requalificação daquele liceu centenário lisboeta - hoje Escola Secundária de Camões - "certamente ajudará a que o projeto pedagógico se possa cumprir com melhores condições".