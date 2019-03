Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com o índice PSI20 a perder 1,12% para 5.181,05 pontos, em linha com as descidas das principais bolsas europeias.

No final da sessão, das 18 cotadas do índice PSI20, 16 desceram e duas subiram. A Galp registou a maior queda, ao baixar 2,60% para 14,40 euros e o BCP desceu 2,49% para 0,23 euros.

No resto da Europa, o dia foi igualmente negativo. Frankfurt desceu 0,52%, Paris perdeu 0,70%, Londres 0,74% e Madrid caiu 1,30%.