A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) aprovou hoje a redução em 50% do custo dos passes de transportes públicos algarvios, medida que será aplicada "no mais tardar a partir de maio", informou fonte do organismo.

Em comunicado, a entidade que reúne os 16 concelhos algarvios (distrito de Faro) adianta que o Plano de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos foi aprovado por unanimidade na reunião de hoje do Conselho Intermunicipal.

Esta redução, válida para autocarros e comboios, é conseguida através de verbas do Fundo Ambiental que, no caso da AMAL, representam este ano aproximadamente um milhão de euros, o que corresponde a 97,5% do montante global, sendo os restantes 2,5% provenientes dos municípios.