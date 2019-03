Actualidade

Um despiste seguido de atropelamento provocou hoje à tarde dois mortos e um ferido ligeiro na localidade de Farejinhas, concelho de Castro Daire, disse à agência Lusa a adjunta do comando dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire.

Segundo Ana Rita Oliveira, tratou-se do "despiste de uma viatura ligeira, ainda com causas desconhecidas, seguido de um atropelamento" em que foram colhidas duas mulheres que seguiam na berma da Estrada Nacional 225, no Alto de Farejinhas, no distrito de Viseu.

O óbito foi declarado no local.