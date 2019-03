Actualidade

Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje na 20.ª posição o primeiro dia de treinos livres de MotoGP de 2019, no circuito de Losail, no Qatar, palco da prova de abertura do Mundial de velocidade, no domingo.

O piloto português, que tinha sido 18.º na primeira das duas sessões do dia, terminou a jornada de hoje com o tempo de 1.55,635 minutos, a 2,225 segundos do mais rápido, o espanhol Marc Márquez (Honda). O atual campeão do mundo pulverizou o recorde do circuito árabe, com o tempo de 1.53,380 minutos.

Para Oliveira, o dia foi "complicado", sobretudo "na parte final".